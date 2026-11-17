Над 5,58 млрд. евро са заложени за образование в проектобюджета за 2027 г. Предвиденото увеличение на учителските заплати със 7,5% обаче няма да е достатъчно, за да достигнат те 125% от средната работна заплата в страната. Това заяви министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев в ефира на БНТ.

„Общата сума в сектор „Образование“, заложена в проектобюджета за 2027 година е 5 млрд. 582 800 хиляди евро. Това означава, че тези пари са насочени основно към главните действащи лица в образователната система. Най-напред учителите. Предвижда се 7,5% увеличение на преподавателските заплати. С това увеличение няма да се постигнат 125%, така както са залегнали в управленската програма на „Прогресивна България““, каза Вълчев.

Министърът заяви, че целта, записана в управленската програма на „Прогресивна България“, ще бъде постигната до края на мандата. По думите му досегашното повишаване на учителските възнаграждения вече е променило профила на студентите, които се насочват към професията.