Близо 500 000 души ще получат по 50 евро коледна добавка, заяви социалният министър Наталия Ефремова пред БТВ.

Сред хората, които ще получат надбавка са тези, които получават помощи за отопление, семействата с деца с увреждания, приемните родители, младежите, които напускат приемната грижа, както и хората, подпомагани от държавата със социални помощи.

"От общия брой около 360 000 са пенсионери с доходи под линията на бедност", каза Ефремова.

Тя уточни, че изплащането на средствата ще започне на 20 ноември. Те ще ги получат по банкови сметки или в пощенските станции.

"Възможно е да има известно забавяне при част от получателите, които не са подали заявления за целева помощ за отопление. Те също ще получат предвидените 50 евро", каза социалният министър.