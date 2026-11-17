Бившият шампион Даниил Медведев постигна победа в първия си мач от Финалите на АТП, които се провеждат в Торино, Италия. Руският тенисист се наложи трудно със 7:6 (4), 6:3 срещу Флавио Коболи в среща от група "Иван Лендъл", продължила 88 минути.

30-годишният Медведев, който спечели титлата преди шест години, пропиля две точки за пробив при 3:2 в първия сет, а след това не успя да се възползва и от преднина 40:0 при начален удар за представителя на домакините два гейма по-късно. В тайбрека Коболи не успя да се противопостави на руснака, който поведе с 4:2 и 5:3, за да се поздрави с краен успех при 7:4.

Във втората част Даниил Медведев накара домакинската публика да замълчи с първия пробив в двубоя, който му позволи да поведе с 4:3, преди малко по-късно да пробие отново италианеца, за да затвърди първата си победа в турнира през този сезон.

"Успях да сервирам добре. Това е много бърз закрит корт, така че сервисът е много важен. Той успя да се представи силно в точките ми за пробив в първия сет. Имаше един момент, в който имах шансове да се справя малко по-добре, но освен това той сервираше на ниво. Щастлив съм, че успях да остана съсредоточен и да спечеля победата", каза Медведев, който спечели 83 процента от точките при първи начален удар.