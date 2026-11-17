ЦСКА планира да привлече четирима футболисти през зимния трансферен прозорец, пише „Тема Спорт“. Маркус Гиздол настоява за сериозно подсилване по крилата, където отборът ще се подсили с двама играчи. Ръководството работи и по договарянето на млад българин с поглед към следващия сезон. Целта е германецът да разполага с повече варианти за решителната пролет, а клубът да се подготви отрано за предстоящите промени в правилата.

Най-належащо е подсилването по фланговете, тъй като Гиздол изисква скорост, агресивна преса и директни атаки, но изборът му на типични крила е силно ограничен. Лео Перейра получи тежка контузия в областта на адукторите преди гостуването на Нордселанд, а след прегледи в Германия стана ясно, че ще отсъства продължително. Очаква се да пропусне поне още девет мача, включително в началото на пролетния полусезон. Така единственото налично типично крило остава Мохамед Брахими. През лятото Кевин Додай и Алехандро Пиедраита бяха преотстъпени, което допълнително сви избора. Желанието на Гиздол е да има достатъчно алтернативи по двата фланга, за да поддържа високото темпо и интензивност, които налага. Към момента той е принуден да преквалифицира футболисти от други позиции там.

Друг важен приоритет е привличането на български футболист, роден след 1 януари 2006 г. Идеята е през пролетта той да се адаптира към състава и от сезон 2027/28 да е реална опция за задължителния роден играч до 21 години в стартовата единадесеторка. В момента на това условие отговарят Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. Армейците искат поне още един избор, за да не изпаднат в зависимост от контузии, наказания или моментна форма. Затова търсенето на подходящ млад българин вече е започнало.