Жители на варненския квартал „Аспарухово“ организират протест заради забавения ремонт на пропаднал път и плановете за ново строителство в района. Близо два месеца след пропадането на пътя хората продължават да използват тесен обходен маршрут.

„Основните ни искания са две. Първо, искаме спешно възстановяване на пътя, тъй като в момента минаваме по изключително тесен обходен маршрут. Две коли трудно могат да се разминат, камо ли пожарна или друго специализирано превозно средство“, заяви пред БНТ Радослав Христов, жител на квартала и представител на инициативния комитет.

По думите му в района се предвижда изграждането на четири сгради с височина до 60 метра. Според Христов проектите надхвърлят ограниченията за застрояване в зона Б по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

„За нас това е абсолютно безобразие – с Общия устройствен план да бъде нарушаван специален закон, какъвто е Законът за устройството на Черноморското крайбрежие“, коментира той.

Кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов призна пред БНТ, че ремонтът се бави. По думите му има вероятност работата по пътя да остане за следващата година.

„За съжаление, вече почти два месеца не се прави нищо. Трябваше веднага да започне работа по пътя. Беше обявено бедствено положение, но изпуснахме момента да поискаме средства от Междуведомствената комисия. Сега ще трябва да се справим с пари от бюджета.“

Сред притесненията на жителите е и капацитетът на ВиК мрежата. Христов посочи, че инициативният комитет разполага със становище на дружеството, според което капацитетът на мрежата е изчерпан.

„Няма как да бъдат включени нови обекти, освен ако не се изгради огромно ново трасе, при което ще бъде нарушена цялата инфраструктура на „Аспарухово“, посочи той.

Маринов подкрепи гражданската инициатива и заяви, че районната администрация няма достатъчно участие във вземането на решения за ново строителство.

Протестът е насрочен за утре от 15:00 ч. на мястото на пропадналия път. Организаторите призовават всички варненци да се присъединят.

„Протестът не е на „Аспарухово“, протестът е на Варна“, заяви Радослав Христов.