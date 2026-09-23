ВиК-Варна: Строежът край пропадналия път в "Аспарухово" може да остане без вода и канализация

Планираните четири жилищни сгради край пропадналия път в квартал "Аспарухово" във Варна може да не бъдат присъединени нито към водоснабдителната, нито към канализационната мрежа. Това заяви управителят на "ВиК-Варна" инж. Веселин Русев, който подчерта, че строежът не е съгласуван с дружеството и изрази съмнения около законността му.

Русев коментира и продължаващото изпомпване на подземни води от изкопа на строителния обект. По думите му на място работят няколко помпи, но не е ясно къде се отвежда водата.

"В момента в този изкоп има множество извори на подземна вода, няколко помпи работят непрекъснато, за да я изпомпват, без да е ясно къде отива тази вода", заяви той.

От ВиК припомниха, че първият сигнал за скъсан водопровод е получен в петък. Аварийните екипи са изградили алтернативно трасе, за да не останат без вода над 300 абонати в района.

По думите на Русев до започването на строежа през април тази година по въпросния водопровод и улицата не са регистрирани аварии. Според него изкопните дейности са довели до раздвижване на земните маси, а не повреда по съоръжение на ВиК.

Главният инженер на "ВиК-Варна" Светослав Натов съобщи, че е направен анализ на водата, която изтича в района. Според резултатите показателите ѝ са различни от тези на водата, подавана от дружеството.

"Това е чиста подземна вода", категоричен беше Натов.

От ВиК посочиха още, че в района има високи подпочвени води и поставиха въпроса дали при проектирането на строежа са отчетени хидрогеоложките особености и как е предвидено укрепването на ската между изкопа и пропадналия път.

Русев предупреди, че капацитетът на ВиК мрежата в южните части на Варна вече е напълно изчерпан. От септември миналата година дружеството не съгласува нови проекти в "Аспарухово", тъй като системата не може да поеме допълнително натоварване.

Той отправи апел към Община Варна за по-добра координация при одобряването на бъдещи строежи, така че предварително да е ясно дали те могат да бъдат снабдени с вода и канализация.

От дружеството обявиха още, че ще сезират компетентните институции, включително Община Варна и прокуратурата, заради нанесените щети по тяхна инфраструктура.