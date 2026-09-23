Евакуираните хора в "Аспарухово" още не са върнати в домовете си

Свлачище се активира във варненския квартал „Аспарухово“ и наложи превантивната евакуация на осем души от две къщи. Хората все още не са се върнали по домовете си и временно са настанени в друг имот.

От общината твърдят, че към момента няма пряка опасност за сградите, но заради сигурността на живеещите е издадена заповед за евакуация.

Причините за активирането на свлачището все още се изясняват. Районът е силно овлажнен, като при направената сонда е установено наличие на вода до около четвъртия метър. От общината уточняват, че става въпрос за подпочвени води, а не за теч от ВиК мрежата. От ВиК дружеството са направили байпас на тръбата и според местната власт към момента няма теч.

Предстои да бъдат готови резултатите от лабораторното изследване на взетата проба от терена. На тяхна база ще бъде решено какви укрепителни мерки да бъдат предприети. Сред обсъжданите варианти са изграждане на пилотни съоръжения, укрепване на пътя и допълнително укрепване с шпунтова стена.

В четвъртък е насрочено заседание на кризисния щаб, на което се очаква да бъдат обсъдени резултатите от изследването и следващите действия.

Срокът на заповедта за евакуация изтича в понеделник в 17 ч. Тогава общината ще прецени дали да го удължи с още 30 дни или да прекрати действието на заповедта и да позволи на хората да се върнат в домовете си.

Зам.зам.-кмет-кметът Владимир Димитров коментира и бъдещото развитие на района южно от Аспаруховия мост. По думите му Варна се развива именно в тази посока и сред обсъжданите инфраструктурни проекти е изграждането на втори Аспарухов мост или друга връзка през канала. В общината вече се работи по предпроектно проучване за възможното трасе.