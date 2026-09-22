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Евакуираха жителите на две къщи в "Аспарухово" заради строеж, предизвикал свлачище

Евакуираха жителите на две къщи в "Аспарухово" заради строеж, предизвикал свлачище
Снимка: БТА

Варненският кв. "Аспарухово" е бедствено положение втори ден

Втори ден е в сила бедственото положение във варненския квартал "Аспарухово". Причината е активиралото се свлачище, което доведе до пропадане на път, на метри от къщите на хората.

Обитателите на две къщи са евакуирани, съобщи БНТ. Кметът на града Благомир Коцев заяви, че земните маси продължават да се движат и свлачището е активно. "За да обезопасим хората и тяхното здраве, се взе това решение", каза Коцев преди заседанието на Кризисния щаб.

"Евакуирани са две къщи, токът и водата са спрени частично. Токът на строителния обект не е спрян, помпите трябва да работят. Предстои да се реши дали да евакуират още хора", каза Коцев. 

Очаква се тази сутрин в Община Варна да се събере кризисен щаб, който да обсъди действията по укрепването. Вчера теренът не позволи извършване на сондаж, за да се установи точната причина за пропадането на пътя.

Според предварителната оценка на експертите то се дължи на подпочвени води и това, че наличието им не е съобразено от голям строителен обект в близост.

 

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