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Г-7 призова Иран да спре въоръжаването и подкрепата за хусите в Йемен

Г-7 призова Иран да спре въоръжаването и подкрепата за хусите в Йемен
БТА

Според тях действията на Техеран допринасят за опасна ескалация, която застрашава международната търговия и увеличава риска от по-широка нестабилност

Външните министри на страните от Г-7 призоваха Иран да прекрати доставките на оръжие и подкрепата за хусите в Йемен. Според тях действията на Техеран допринасят за опасна ескалация, която застрашава международната търговия и увеличава риска от по-широка нестабилност.

Позицията беше изразена след среща на външните министри на Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и САЩ в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

„Най-решително осъждаме недопустимите продължаващи атаки, извършвани от хусите в Йемен и срещу Кралство Саудитска Арабия“, се посочва в съвместното изявление.

Г-7 призова хусите незабавно да прекратят военните действия, заплахите и нападенията срещу гражданското корабоплаване и да се върнат към политическия процес.

Напрежението в Йемен се засили през последните седмици на фона на настъплението на хусите по западното крайбрежие на страната и атаките срещу Саудитска Арабия. Съветът за сигурност на ООН също осъди ударите срещу саудитска гражданска и енергийна инфраструктура и предупреди за заплахите за търговското корабоплаване в Червено море и протока Баб ел Мандеб.

Районът е от стратегическо значение за международната търговия. ООН предупреди, че ескалацията около Баб ел Мандеб създава допълнителни рискове за сигурността на корабоплаването, въпреки че към средата на септември търговският трафик през Червено море не е бил съществено засегнат.

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