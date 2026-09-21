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България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани

България с два бронзови медала в дебюта си на Европейското първенство за ватмани
Снимка: Столична община

Михаил Антониев спечели отличие и в индивидуалната надпревара, а Рая Златарева завърши шеста сред най-добрите ватмани в Европа

България спечели два бронзови медала при първото си участие в Европейското първенство за ватмани TRAM-EM, което тази година се проведе във Варшава. София беше представена от Рая Златарева и Михаил Антониев, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

В отборната надпревара българският тим се класира на трето място и завоюва бронзов медал в конкуренция с 25 финалисти от цяла Европа. Михаил Антониев спечели бронзово отличие и в индивидуалните дисциплини при мъжете.

Рая Златарева зае шесто място във финалното класиране. И двамата български представители са част от екипа на "Столичен електротранспорт" ЕАД от седем години.

Михаил Антониев е инженер по електротехника и проявява интерес към градския транспорт, а сред заниманията му извън работата са природата, фотографията и техническите проекти. Рая Златарева съчетава техническа подготовка и спокойствие под напрежение с творчески занимания като рисуване и ръчни изработки, посочиха от Столичната община.

TRAM-EM събира ватмани от различни европейски градове, които преминават през серия от изпитания, проверяващи тяхната прецизност, концентрация, бързина и умения за работа в екип. За българския отбор дебютът в състезанието завърши с две отличия.

По повод 125-ата годишнина от пускането на първия трамвай в София директорът на "Столичен електротранспорт" инж. Евгений Ганчев припомни значението на трамвайния транспорт за столицата.

"София се явява една от първите европейски столици с електрифициран градски транспорт", каза за БТА инж. Евгений Ганчев.

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