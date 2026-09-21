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Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

Вековна математическа загадка падна пред изкуствения интелект

Уравненията на Навие-Стокс са формулирани през 1845 г. и описват движението на течности и газове

Изкуствен интелект на OpenAI е решил сложна математическа задача, свързана с уравненията на Навие-Стокс, над която математици работят от десетилетия. Това предизвика нови дискусии за ролята на ИИ в математическите изследвания, съобщи АФП.

Уравненията на Навие-Стокс са формулирани през 1845 г. и описват движението на течности и газове. В началото на септември модел на OpenAI е успял за по-малко от четири дни да намери решение на конкретен проблем, свързан с тях.

Новината предизвика силна реакция сред математиците. Терънс Тао, носител на Фийлдсов медал и един от най-известните съвременни математици, заяви пред АФП, че случилото се го е накарало да изпита „екзистенциална криза“ за бъдещето на професията.

Според други учени обаче постижението трябва да бъде разглеждано в контекст. Професорът от университета „Нортуестърн“ Бенджамин Антио посочва, че моделът не е започнал решението от нулата, а е използвал подходи, разработвани от математици в продължение на години.

Двама испански изследователи също твърдят, че са се доближили до решението преди OpenAI. Те поставят въпроса дали разработките им не са били използвани от компанията. OpenAI отхвърля подобни твърдения.

Според някои учени напредъкът на ИИ означава, че компютърните системи вече могат да обработват много по-дълги и сложни математически аргументи. Това обаче не означава непременно, че машините проявяват същата креативност като хората при формулирането на нови математически идеи.

Други изследователи използват различен подход. Екип под ръководството на Анима Анандкумар от Калифорнийския технологичен институт е решил опростена версия на уравненията на Навие-Стокс с помощта на т.нар. PINN модел. Този тип изкуствен интелект комбинира данни с физичните закони.

Анандкумар подчертава, че подобни модели също изискват значителна човешка намеса. Изследователите трябва да разработят системата и да определят начина, по който тя да работи.

През последните месеци редица математици предупреждават за възможното влияние на ИИ върху научните изследвания. 25 носители на Фийлдсов медал вече предупредиха за потенциално негативно въздействие на технологията върху математиката.

Според Терънс Тао ИИ трябва да бъде използван като инструмент, който помага на математиците, а не като заместител на човешкия труд. По думите му решаването на дадена задача не е единствената цел на математиката. Също толкова важни са разбирането на решението, откриването на нови идеи и поставянето на следващи въпроси.

„Задачата на математиците не е само да намерят пътя от точка А до точка Б, а да задават въпросите, които могат да бъдат полезни за обществото“, коментира Антонио Ауфингер.

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