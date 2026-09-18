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Китай пусна в продажба двуместно „НЛО“, което излита и каца във вода

Китай пусна в продажба двуместно „НЛО“, което излита и каца във вода
Pixabay

Електрическият апарат е предназначен за кратки полети

Футуристичен двуместен летателен апарат с форма, наподобяваща „НЛО“, вече се предлага за продажба в Китай. Машината привлече вниманието на жителите на град Иу, а цената ѝ е около 120 000 долара, или 800 000 юана, съобщава My Drivers.

Електрическият апарат е предназначен за кратки полети и може да излита и каца вертикално, без писта. Конструкцията му позволява приземяване както на суша, така и във вода. Машината има прозрачна кабина за двама души, а корпусът е изработен от въглеродни влакна и авиационен алуминий.

Роторите са разположени в защитни кожуси, а системата включва автопилот. По данни на производителя апаратът може да работи при вятър до пета степен, да достига височина около 30 метра и да лети до 15 минути.

Летателното средство е получило специално разрешение за полети от китайската Администрация за гражданска авиация. Предназначението му обаче е ограничено основно до туристически маршрути на малка височина и демонстрационни полети, а не до пътувания на големи разстояния.

Интересът към машината вече е значителен. Производителят е получил поръчки за над 120 милиона юана, като един от клиентите е заявил желание да закупи повече от 100 апарата.

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