50 млн. жени в ЕС са преживели насилие, България има срок до 2027 г. за новите европейски правила

Около 50 млн. жени в Европейския съюз са преживели физическо или сексуално насилие в зряла възраст, а една от всеки пет жени, която е била в партньорска връзка, е ставала жертва на насилие от интимен партньор. Данните бяха посочени от ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова по време на международната конференция "Справедливо законодателство в синхрон с Европа".

"Искаме общество, в което насилието над жени се предотвратява, осъжда и преследва", заяви Чобанова във видеообръщение към участниците.

По думите ѝ голяма част от насилието продължава да остава невидимо за институциите, а проблемът засяга не само сигурността и здравето на пострадалите, но и качеството на европейските демокрации.

България трябва да въведе европейските правила до юни 2027 г.

В центъра на конференцията беше европейската Директива за борба с насилието над жени и домашното насилие. Тя въвежда обща рамка за превенция, защита и подкрепа на жертвите и достъпа им до правосъдие. Държавите членки трябва да я въведат в националното си законодателство до 14 юни 2027 г.

Според Чобанова обаче изпълнението на изискванията не трябва да се превръща единствено в законодателна процедура. Необходими са подготвени институции, достъпни специализирани услуги, ефективна превенция и по-добро взаимодействие с гражданските организации.

Тя подчерта, че пострадалата жена не трябва сама да търси път между различните институции, а системата трябва да може да разпознава риска и да реагира координирано.

МВР признава за неглижирани сигнали

Заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов заяви, че броят на сигналите за домашно насилие се запазва, като се наблюдава тенденция към много бавен спад.

Той призна, че е бил свидетел и на случаи, при които служители на МВР са неглижирали сигнали за домашно насилие. Според него има още какво да се подобрява в обучението на полицаите, тъй като именно те често са първите представители на институциите, до които достига пострадалият.

Като положителен пример Калоянов посочи център в Бургас, където на жени, преживели насилие, се предоставят условия за процесуални действия, както и медицинска и психологическа помощ.

Заместник-министърът обърна внимание и на факта, че голяма част от домашното насилие остава в латентна форма, тъй като пострадалите често не подават сигнали нито до институциите, нито до неправителствени организации.

Новата европейска директива е първият общ законодателен инструмент на ЕС, насочен конкретно към борбата с насилието над жени и домашното насилие, като обхваща и определени форми на насилие в интернет