Калоян Калоянов: Броят на сигналите за домашно насилие се запазва

Броят на сигналите за домашно насилие се запазва, с тенденция за много бавен спад. Това каза пред журналисти заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Калоянов преди началото на Международната конференция “Справедливо законодателство в синхрон с Европа”.

Форумът е организиран от Българската платформа към Европейското женско лоби.

"Служителите на МВР са силно ангажирани с този сериозен проблем, тъй като те обикновено са хората, които първи получават сигнала и първоначалните им действия са изключително важни, за да може да се реагира правилно както по отношение на регламента, който трябва да бъде спазен при получаване на подобен сигнал, така и да имат много щадящо и внимателно отношение към жертвата на домашно насилие", допълни Калоянов, цитиран от БТА.

Той добави, че е бил свидетел на случаи, в които служители на МВР са неглижирали сигнали за домашно насилие, но даде за пример и много положителна практика - център в Бургас, създаден с подкрепата на Британското посолство, областната дирекция на МВР и на Община Бургас.

"В него се оказва подкрепа на жени, жертви на насилие. Центърът работи много добре, в него са създадени условия за провеждане на процесуални действия, на медицинска и психологическа помощ за жертвите на домашно насилие", каза още Калоянов.

"Имаме много какво да надградим в обучението на служителите ни така, че бъдат адекватни при получаване на сигнали за насилие, добави той. Усилията ни ще бъдат насочени и към превенция на всякакво насилие, за да не се стига до тежки последици", каза още Калоянов.

Той посочи, че приемането на Директива (ЕС) 2024/1385 относно борбата с насилието над жени и домашното насилие е признание за този проблем, който не е чужд за нито една държава.

"Полицаите по места могат да доловят още в начален етап признаците за домашно насилие, тъй като то в голяма част е в латентна форма, а обикновено жертвите на домашно насилие не се оплакват на официалните институции или в неправителствени организации", допълни Калоянов.