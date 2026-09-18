Румен Радев: Справедливостта се връща с действия от съдебната власт, не от улицата

"Обещахме, че ще разградим олиргахичния модел, за пресичане на всички корупционни схеми и връщане на справедливостта в обществото. Справедливостта в едно цивилизовано общество не се връща от улицата, не се връща с действия единствено от правителството. Справедливостта се връща с действия на съдебната власт. Когато знакови дела са блокирани, ще продължим да работим, изпълнителната власт не може да работи така, сякаш нищо не се е случило. Справедливостта не се възстановява с действията на правителството и действията на улицата, но кабинетът има решаваща роля". Това заяви премиерът Румен Радев след заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет (МС).

По думите му изпълнителната власт трябва да предоставя годни доказателства и да ги дава на правосъдието, което да изпълни своите функции.

Относно обещанието на управляващите да бъдат ревизирани знакови обществени поръчки, вътрешноведомствени трансфери Радев каза, че най-трудната част е да бъдат проверявани подставени лица. "Хората, които нарушават закона често не действат от свое име, а чрез подставени лица", каза Радев.

Той обясни, че работят и с партньорските служби, за да установяват имоти и действия на български граждани в чужбина, които не са законосъобразни.

Вътрешният министър Иван Демерджиев обясни, че четири дружества са свързани с доставките на мантинели в страната. Връзките водят и към дипломатически представител.