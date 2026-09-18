Евакуираха Съдебната палата в Кърджали заради сигнали за бомба

Сигнал за бомба, подаден тази сутрин, наложи евакуацията на служителите и присъстващите в Съдебната палата в Кърджали. Заради проверката насрочените за днес заседания са отложени за по-късен час, съобщиха от пресцентъра на Окръжния съд в Кърджали.

Сред отложените е и заседанието по делото за катастрофа, при която е загинало дете. Един от подсъдимите по него е Лютви Местан.

От ОДМВР - Кърджали съобщиха за БТА, че сигналите са два - единият е подаден на телефон 112, а другият - на телефон в сградата на съда. И в двете обаждания е съобщено, че в сградата е поставено взривно устройство.

В момента полицейски екип извършва претърсване на Съдебната палата, в която се помещават Районният и Окръжният съд.