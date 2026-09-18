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Премиерът очаква спешно отзоваване на посланика ни в ОАЕ

Премиерът очаква спешно отзоваване на посланика ни в ОАЕ
Снимка: Министерски съвет

Въпросът за имунитета на Пеевски е преценка на прокуратурата, каза Румен Радев

Очаквам от министъра на външните работи Велислава Петрова - Чамова да подготви отзоваването на посланика ни в ОАЕ по възможно най-бързия начин. Това заяви премиерът Румен Радев след като стана ясно, че "дружество-касичка", собственост на българския посланик в Обединените арабски емирства е финансирало полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски.

Дали да се иска имунитетът на лидер на политическа сила – това е преценка на прокуратурата. Ние там не се месим, но настоявам за отзоваване на посланика ни“, допълни премиерът Румен Радев.

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