Пожарът над Вършец е спрян далеч от Клисурския манастир

Вчера около 12:45 ч. е избухнал пожар, който е обхванал около 700 декара сухи треви и гори в района над село Спанчевци, община Вършец. Пламъците са се насочили към близкия Клисурски манастир, но са били овладени далеч от комплекса, съобщи за БТА директорът на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Монтана комисар Венцислав Райков.

Към настоящия момент действията по гасенето продължават, като пожарът е локализиран и се работи по ликвидирането на отделни огнища. В оперативните действия са мобилизирани шест противопожарни екипа от Монтана, Берковица и Вършец, доброволно формирование към Община Вършец, както и лесничеи от местните горски стопанства. Стихията е засегнала предимно широколистна и в по-малка степен смесена гора. В горския масив огънят е останал низов, засягайки основно тревната растителност и храстите.

От Областната дирекция на МВР в Монтана потвърдиха, че няма опасност за жителите на близките населени места и за манастира.

По данни на комисар Райков от началото на годината в област Монтана са регистрирани общо 16 горски пожара, при които са унищожени 450 декара широколистна и 170 декара иглолистна гора.