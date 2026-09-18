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Теди Салпаров дари 15 000 евро от бенефиса си на детска фондация

Теди Салпаров дари 15 000 евро от бенефиса си на детска фондация
БТА

„Слънчеви деца 2024" е създадена от Кристиян Танев - Криско

Значителна парична сума бе събрана на бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера - една легенда" и тя вече е дарена на „Слънчеви деца 2024", съобщиха от фондацията. Става дума за парично дарение в размер на 15 000 евро. „Благодарим ти, Теди! Вече сме още една крачка по-близо до нашата цел!", написаха от фондацията в социалните си мрежи.

Световните звезди победиха българските легенди в бенефиса на Теди Салпаров

Още в началото на организирането на събитието Салпаров заяви, че иска да има благотворителна кауза за важния демонстративен мач.

„Слънчеви деца" е фондация, която подкрепя деца и младежи със Синдром на Даун и други специални потребности. Голямата цел на организацията е да изгради дневен център, в който тези деца и младежи да могат да се развиват, учат и социализират в подходяща и подкрепяща среда. Фондацията е създадена от музиканта Кристиян Танев - Криско.

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