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В Германия се заканиха: Имаме сметки за уреждане с българите

В Германия се заканиха: Имаме сметки за уреждане с българите
БТА

Националите победиха Маншафта с 3:0 на световното първенство във Филипините

В германския лагер са настроени за реванш преди осминафиналната среща от европейското първенство по волейбол за мъже срещу България, заяви централният блокировач на Бундестима Антон Бреме в интервю за Германския волейболен съюз. Двубоят е на 19 септември (събота) от 19:00 часа в София в „Арена 8888".

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Българите спечелиха с 3:0 срещу Маншафта в груповата фаза по пътя си към сребърните медали на световния шампионат преди година във Филипините, като в първата част на двубоя отразиха 11 геймбола, за да стигнат до драматичен успех с 40:38.

„Със сигурност сметката е отворена. Имаме да си връщаме. Вярвам, че всеки си спомня онзи мач от световното първенство. Той ни дава допълнителна мотивация, за да се вложим още повече", коментира Бреме. Германците очакват препълнена зала и враждебна атмосфера от трибуните, но не са притеснени. 

„Наясно сме, че залата ще бъде препълнена. Но това е и хубаво за всички нас. Много обичам да играя пред пълни трибуни - това носи още повече адреналин. Когато 12 хиляди викат срещу нас или подкрепят съперника, всеки автоматично превключва и играе с още повече енергия. Покачва се настроението и затова се радваме", каза още той.

„Българите са на същото високо ниво, дори може би на по-добро в сравнение с миналата година. Но и ние направихме важни крачни напред в развитието си. Със сигурност трябва да изиграем най-добрия си мач на европейското първенство досега, за да имаме някакви шансове. Но съм уверен, че всички имаме огромно желание да се справим с предстоящото предизвикателство", завърши германският волейболист. 

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