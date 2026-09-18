България е сред най-резултатните отбори на ЕвроВолей 2026

Националният отбор на България се нареди сред най-резултатните тимове след края на груповата фаза на Европейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия.

В петте си двубоя селекцията на Джанлоренцо Бленджини записа четири победи и само едно поражение, като реализира общо 454 точки в 19 изиграни гейма. Това прави средно по 23.9 точки на гейм и поставя България на четвъртото място по този показател.

Пред "лъвовете" са единствено Франция, Полша и световният шампион Италия. Французите и поляците оглавяват класацията със средно по 24.7 точки на гейм. Франция е реализирала 445 точки в 18 части, докато Полша е с 420 точки в 17 гейма.

Италия заема третата позиция с 459 отбелязани точки в 19 гейма, или средно по 24.2 на част.

Интересното е, че най-много точки като абсолютен брой има Румъния. Северните ни съседи са единственият отбор, преминал границата от 500, след като са записали 501 точки. Те обаче са изиграли цели 22 гейма, което сваля средната им резултатност до 22.8 точки на част.

Силното представяне на България в тази класация допълва добрата групова фаза на националите, които продължават към директните елиминации с четири победи от пет срещи.