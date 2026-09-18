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Украйна атакува Москва с 350 дрона в първия ден от изборите

Украйна атакува Москва с 350 дрона в първия ден от изборите
АП/БТА

Основната част от дроновете са били неутрализирани, докато са летели към целите си

Руската противовъздушна отбрана е засякла общо 350 украински безпилотни апарата, насочени към Москва през изминалата нощ, съобщи тази сутрин столичният кмет Сергей Собянин, цитиран от Франс прес (АФП).

Медията акцентира, че масираната атака е проведена броени часове преди старта на парламентарните и местни избори в Русия, които започват днес.

Основната част от дроновете са били неутрализирани, докато са летели към целите си. От тях 64 безпилотни самолета са били прехванати в подстъпите към самата Москва, изтъкна Собянин. Паралелно с това губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев обяви, че в поверения му регион, разположен на юг от столицата, са били свалени 40 летателни апарата.

Политическият вот в Русия ще се проведе от днес до неделя. Очакванията са управляващата партия на президента Владимир Путин „Единна Русия“ да спечели категорична победа предвид де факто липсата на реална опозиция, допълва АФП.

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