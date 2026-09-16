Путин: Парламентарните избори в Русия ще покажат подкрепата за войната в Украйна

Руският президент Владимир Путин определи предстоящите парламентарни избори като показател за обществената подкрепа за войната в Украйна и призова гражданите да участват във вота, предаде Ройтерс.

Изборите ще се проведат от петък до неделя и ще определят състава на 450-местната Държавна дума, долната камара на руския парламент. Това е първият парламентарен вот в страната след началото на пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Гласуването се провежда на фона на засилваща се тревога сред част от руснаците за отражението на войната върху ежедневието им и при икономика, подложена на натиск. Повечето кандидати с антивоенни позиции не са допуснати до участие, отбелязва Ройтерс.

Политическата система в Русия е строго контролирана, а управляващата партия "Единна Русия", подкрепяна от Путин, се очаква да запази доминиращото си положение в парламента.

В телевизионно обръщение към нацията в навечерието на изборите Путин заяви, че участието във вота ще допринесе за победата на Русия в Украйна и ще демонстрира национална решимост пред външния натиск.

"Вашият избор за пореден път ще покаже, че милиони хора застават зад нашите войници, че сме единен народ, обединен от общи ценности, историческа памет, любов към родината и че никой няма да успее да ни раздели, изплаши или да подкопае нашата държавност и социално-политическата ни система", каза Путин.

Руският президент представи вота и като колективен отговор на опитите за отслабване на страната и ограничаване на нейния суверенитет.

По думите му изборите ще бъдат реакция към тези, които се стремят да възпрепятстват развитието на Русия, да я отслабят и да я лишат от правото сама да определя бъдещето си.

Според Ройтерс Кремъл следи внимателно както избирателната активност, така и резултатите от вота на фона на нарастващата тревожност и умората от продължаващата война.