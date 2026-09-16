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Затварят участъци от бул. "Владимир Вазов" заради строителството на метрото

Затварят участъци от бул. "Владимир Вазов" заради строителството на метрото
БТА

Ограниченията влизат в сила от 19 септември, а маршрутите на тролеи №1 и №3 и автобус №78 ще бъдат променени

Нови ограничения за движението влизат в сила по бул. "Владимир Вазов" от 19 септември заради строителството на третата линия на софийското метро. Временната организация ще остане в сила до 24 септември включително и ще засегне както автомобилите, така и част от градския транспорт.

Забранява се преминаването по северното платно на бул. "Владимир Вазов" между ул. "Поп Груйо" и ул. "Станислав Доспевски". В този участък автомобилите ще се движат двупосочно по южното платно.

Затваря се и ул. "Поп Груйо" между ул. "Могилите" и бул. "Владимир Вазов".

Ограничение ще има и по южното платно на булеварда между ул. "Станислав Доспевски" и ул. "Ген. Инзов", като движението ще бъде прехвърлено двупосочно в северното платно.

Няма да се допуска движение и по ул. "Ген. Инзов" между бул. "Владимир Вазов" и ул. "574".

Промени за тролеи №1 и №3

Заради строителните дейности се скъсяват маршрутите на тролейбусни линии №1 и №3. Вместо по обичайните си маршрути те ще се движат до спирка "Пътностроителна техника", която временно ще бъде крайна и начална.

В променения участък тролеите ще обслужват спирките "Ул. Бесарабия", "Пътностроителна техника" и "Ул. Витиня".

Разкрива се и нова спирка "Метростанция Генерал Владимир Вазов", разположена в северното платно на булеварда на около 100 метра преди ул. "Станислав Доспевски".

Автобус №78 също с променен маршрут

Промяна се въвежда и за автобусна линия №78. В посока кв. "Враждебна" автобусите ще преминават по бул. "Владимир Вазов", ул. "Станислав Доспевски", ул. "Поручик Георги Кюмюрджиев" и ул. "Поп Груйо", след което ще продължават по обичайния си маршрут.

В обратната посока също се въвежда обход, а временно се закрива спирка "Ул. Поп Груйо" на бул. "Владимир Вазов" в посока Централна гара.

От Столичната община съобщават още, че се възстановяват маршрутите на автобус №120 и на нощната автобусна линия.

Временната организация ще бъде в сила от 19 до 24 септември включително.

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