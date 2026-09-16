16-годишният Марти почина след перитонит, майка му обвинява лекарите в пропуски

16-годишният Марти е починал от сепсис след усложнение от перитонит, след като в продължение на 23 дни е бил лекуван в Пловдив. Майка му Невяна Гешева твърди, че през първите две седмици от престоя му лекарите не са обърнали необходимото внимание на симптомите и е било назначено неправилно лечение.

Момчето е било единствено дете и е било със синдром на Даун. По думите на майка му въпреки диагнозата си то било здраво и в продължение на 14 години не се е налагало да постъпва в болница.

На 29 юли Марти е приет по спешност в хирургична клиника заради наличие на кръв в изпражненията след прекарана вирусна инфекция. Там остава две седмици.

Майка му разказва, че през този период многократно е сигнализирала за неестествено подуване на корема и отоци по краката.

"През всички тези 14 дни аз съобщавах абсолютно всяка вечер, че коремът му е неестествено подут, че дори забелязвам отоци по краката", разказва Невяна Гешева.

Според нея въпреки оплакванията на момчето са давани успокоителни и болкоуспокояващи. Впоследствие то е пренасочено към детска клиника с диагноза "запушена чернодробна вена".

Спешна операция след рязко влошаване

Седмица по-късно състоянието на Марти рязко се влошава. На 20 август той е опериран по спешност в друга хирургична клиника.

По думите на майката операцията е извършена от проф. Новаков, като от организма на детето са извадени 7 литра гнойна течност. Тя твърди, че хирургът ѝ е обяснил, че перитонитът е бил от дни.

Въпреки предприетото лечение състоянието на момчето остава тежко. На 10 септември Марти умира.

"Просто не пожелавам този кошмар на нито един родител. Не заслужаваше да изживее тези болки и тези мъки", казва майка му.

"Те не убиха само него, убиха баба му и мен, защото ние оттук нататък продължаваме в агония", допълва тя.

Болницата започна проверка

От УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив съобщиха, че е започнала вътрешна проверка, която трябва да изясни всички обстоятелства около лечението и смъртта на 16-годишното момче.

На този етап твърденията за допуснати лекарски пропуски са на майката на Марти, а резултатите от проверката предстои да покажат как са протекли диагностиката и лечението му.