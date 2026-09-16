Най-важното от България на 16.09.2026 г.
Екипът на ТАРАЛЕЖ събра акцентите от деня
За мен най-голямата новина от годишната реч на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен е идеята за създаването на нов Съвет по сигурността на европейска територия, заедно с Канада, Норвегия, Великобритания и Украйна, заяви пред журналисти в Страсбург президентът Илияна Йотова.
Тя отказа да коментира дали би свикала КСНС у нас.
„Никога не коментирам вътрешни теми от чужбина. А и не съм видяла и последните документи, които съм помолила да бъдат подготвени по темата”, каза тя.
По-рано днес президентът Йотова обсъди с кмета на Страсбург Катрин Траутман предизвикателствата пред сигурността в Европа и необходимостта от засилване на единството в Европейския съюз. Двете разговаряха в рамките на посещението на българския държавен глава във френския град, съобщиха от прессекретариата на президентството.
Основна тема на срещата са били предизвикателствата пред европейската сигурност на фона на войните в Украйна и Близкия изток.
Йотова е поставила акцент върху стратегическото значение на Черно море не само за сигурността на Югоизточна Европа, но и за целия континент. Президентът е подчертала и ролята му за България от икономическа гледна точка и за развитието на туризма.
Ще отдадем приоритет на проекти, които дават възможност за истинска реализация на международни транспортни коридори, а именно – входно-изходните точки на страната ни. В някои случаи става въпрос за железопътни проекти, в други случаи – за пътна инфраструктура, в трети – разширяване на налична енергийна инфраструктура, каза министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти в Страсбург.
Петрова говори по повод годишната реч за състоянието на Европейския съюз на председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, от която стана известно, че ще бъде организирана Регионална среща на върха за свързаност с министър-председателя на България.
"Правителството вече разработва ясни мерки за подкрепа на публичния транспорт, за подкрепа на бърза помощ, за подкрепа на училищния транспорт и не само, а и за подкрепа на българските граждани, които са най-уязвими от покачването на цените на горивата". Това каза министър-председателят Румен Радев.
Той уточни, че "съвсем скоро тези мерки ще бъдат обявени, има вече такъв пакет и ще влязат в изпълнение“. Радев посочи, че всичко, което се случва в Близкия изток, има негативен ефект върху икономиките чрез рязко повишаване на цената на енергийните ресурси, което се пренася и върху цените за потребителите.
По думите му България работи за увеличаване на капацитета за пренос на енергийни ресурси от държавите от Персийския залив към Европа по суша.
На българо-чешки бизнес форум в София бяха подписани седем двустранни документа за сътрудничество в областта на отбраната, медицинските изделия, бизнеса, отбранителната индустрия и транспорта. Подписването се състоя в присъствието на българския министър-председател Румен Радев и чешкия премиер Андрей Бабиш.
Един от меморандумите е между AERO Vodochody и Министерството на отбраната на България и предвижда съвместно изпитване и сертифициране на оръжейни системи за самолет AERO L-39 Skyfox. Документът подписаха вицепрезидентът "Бизнес развитие" на AERO Vodochody Зденек Хлачек и заместник-министърът на отбраната Катерина Граматикова.