Най-важното от България на 16.09.2026 г.

„За първи път чувам за това предложение. Имах възможност да разменя няколко думи и с канадския министър-председател тук в кулоарите. Той ме увери, че този проект предстои да бъде детайлизиран. Да видим как ще изглежда в цялост", посочи президентът.

"Ако е свързан с европейската автономия по сигурността - нещо, на което аз съм един от най-големите привърженици, и повече независимост по отношение на отбраната на Европейския съюз, само бих приветствала такъв проект”, каза Йотова.

Тя отказа да коментира дали би свикала КСНС у нас.

„Никога не коментирам вътрешни теми от чужбина. А и не съм видяла и последните документи, които съм помолила да бъдат подготвени по темата”, каза тя.

По-рано днес президентът Йотова обсъди с кмета на Страсбург Катрин Траутман предизвикателствата пред сигурността в Европа и необходимостта от засилване на единството в Европейския съюз. Двете разговаряха в рамките на посещението на българския държавен глава във френския град, съобщиха от прессекретариата на президентството.

Основна тема на срещата са били предизвикателствата пред европейската сигурност на фона на войните в Украйна и Близкия изток.

Йотова е поставила акцент върху стратегическото значение на Черно море не само за сигурността на Югоизточна Европа, но и за целия континент. Президентът е подчертала и ролята му за България от икономическа гледна точка и за развитието на туризма.