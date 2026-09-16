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Трима лекари напускат Спешното на Националната кардиологична болница

Трима лекари напускат Спешното на Националната кардиологична болница
БТВ

От октомври отделението ще остане с още по-малко медици, а засега няма кандидати за освободените позиции

Спешното отделение на Националната кардиологична болница е изправено пред сериозен недостиг на лекари, след като трима млади медици напускат едновременно. От октомври лечебното заведение ще има нужда от поне трима нови лекари, за да покрива нормално дежурствата.

В момента в отделението има трима лекари на пълен щат, а останалите работят на половин или четвърт щат. Всеки ден оттам преминават между 20 и 30 пациенти, но по-малко от две седмици преди промените все още няма кандидати за свободните позиции.

Сред напускащите е д-р Кристина Стефанова, която първоначално е работила в болницата като медицинска сестра, а през последната година - като лекар. Тя обяснява, че решението ѝ е свързано с желанието да продължи професионалното си развитие в друга специалност.

"Трудно ми беше да взема решението да напусна, но все пак следвам пътя си", разказва д-р Стефанова.

Болницата търси спешно нови лекари

Директорът на Националната кардиологична болница д-р Красимир Джинсов признава, че подобен проблем не възниква за първи път. По думите му и през миналата година лечебното заведение е било в сходна ситуация.

Според него в спешните отделения традиционно има голямо текучество, тъй като много млади лекари започват там, за да натрупат практически опит, преди да се насочат към определена специалност.

"Искам да призова всички млади лекари, които искат да стартират кариерата си на добро място", заяви д-р Джинсов.

Той постави и въпроса за възнагражденията в здравеопазването, като подчерта, че проблемът не засяга единствено Националната кардиологична болница.

"Проблемът със заплащането е повсеместен и твърдо подкрепям лекарите в искането им за по-добро заплащане за всеки медицински специалист", каза директорът.

Въпреки кадровия недостиг Спешното отделение няма да затваря. Ако не бъдат намерени нови служители навреме, вероятно ще се наложи лекари от други отделения на болницата да поемат допълнителни дежурства, за да бъде покрит графикът.

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