България срещу Германия на осминафинал на ЕвроВолей 2026
Националите ще играят в събота от 19:00 часа пред българска публика в София
Българският национален отбор по волейбол ще се изправи срещу Германия на осминафиналите на ЕвроВолей 2026.
Воденият от Джанлоренцо Бленджини състав ще завърши на трето място в група В и ще срещне втория от група D. Това е така, защото резултатът в мачът с Полша е 2:2 и това автоматично затвърждава позицията в групата на българите.
Двубоят ще се проведе в събота от 19:00 часа в София. Българските национали ще разчитат на подкрепата на домакинската публика в първия си мач от директните елиминации.
Победителят от срещата ще се класира за четвъртфиналите на европейското първенство.