България срещу Германия на осминафинал на ЕвроВолей 2026

Българският национален отбор по волейбол ще се изправи срещу Германия на осминафиналите на ЕвроВолей 2026.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини състав ще завърши на трето място в група В и ще срещне втория от група D. Това е така, защото резултатът в мачът с Полша е 2:2 и това автоматично затвърждава позицията в групата на българите.

Двубоят ще се проведе в събота от 19:00 часа в София. Българските национали ще разчитат на подкрепата на домакинската публика в първия си мач от директните елиминации.

Победителят от срещата ще се класира за четвъртфиналите на европейското първенство.