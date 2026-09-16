Новини
Търси
Подкаст
Спорт

България срещу Германия на осминафинал на ЕвроВолей 2026

България срещу Германия на осминафинал на ЕвроВолей 2026
БТА

Националите ще играят в събота от 19:00 часа пред българска публика в София

Българският национален отбор по волейбол ще се изправи срещу Германия на осминафиналите на ЕвроВолей 2026.

Воденият от Джанлоренцо Бленджини състав ще завърши на трето място в група В и ще срещне втория от група D. Това е така, защото резултатът в мачът с Полша е 2:2 и това автоматично затвърждава позицията в групата на българите.

Двубоят ще се проведе в събота от 19:00 часа в София. Българските национали ще разчитат на подкрепата на домакинската публика в първия си мач от директните елиминации.

Победителят от срещата ще се класира за четвъртфиналите на европейското първенство.

Още по темата

Северна Македония изхвърли Израел от ЕвроВолей 2026

Северна Македония изхвърли Израел от ЕвроВолей 2026

Полша прегази Украйна и продължава без загубен гейм на ЕвроВолей

Полша прегази Украйна и продължава без загубен гейм на ЕвроВолей

Ясни са денят и часът за осминафинала на България на ЕвроВолей

Ясни са денят и часът за осминафинала на България на ЕвроВолей

България загуби шанс за първото място в групата си на Евроволей 2026

България загуби шанс за първото място в групата си на Евроволей 2026

Съдиите ощетяват ли България на ЕвроВолей?

Съдиите ощетяват ли България на ЕвроВолей?

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 5 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 16 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 18 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 19 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 21 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 29 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 30 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 32 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 32 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 34 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 41 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 47 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 49 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 51 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час