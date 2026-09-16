България започна с две убедителни победи на Шахматната олимпиада

Националните отбори на България при мъжете и жените започнаха успешно участието си на Шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан.

В първия кръг на най-мащабното отборно състезание в шахмата мъжкият състав победи Лихтенщайн с 3,5:0,5 точки. Женският тим постигна същия резултат срещу Суринам.

Капитанът на мъжкия отбор Кирил Георгиев получи почивка и не участва в срещата. На първа дъска Аркадий Найдич постигна победа с белите фигури срещу Андрю Херон. Момчил Петков спечели с черните срещу Маркус Крийгер на втора дъска, а Радослав Димитров надделя над Ренато Фрик с черните на четвърта.

Единственото реми беше записано на трета дъска, където Мартин Петров подели точката с Марсел Манхарт.

При жените Надя Тончева победи с белите Елизе У. на първа дъска. Останалите три български състезателки играха срещу представителки на семейство Каслан.

Белослава Кръстева се наложи с черните над Виктория Каслан на втора дъска, а Гергана Пейчева победи Александра Каслан, също с черните фигури. На трета дъска Габриела Антова направи реми с белите срещу Катерин Каслан.

Съперниците на двата български отбора във втория кръг ще станат ясни след приключването на всички партии от първия състезателен ден.