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Кристиано Роналдо може да напусне Ал Насър още през зимата

Кристиано Роналдо може да напусне Ал Насър още през зимата
Снимка: Фейсбук-страницата на Ал Насър

Бивш говорител на саудитския клуб прогнозира раздяла с португалската звезда през януарския трансферен прозорец

Бъдещето на Кристиано Роналдо в Ал Насър отново стана обект на спекулации. Сауд Ал-Сарами - журналист и бивш говорител на клуба, заяви, че очаква 41-годишният нападател да си тръгне още през зимния трансферен прозорец.

Ал-Сарами направи прогнозата си в подкаста на Al Arabiya Sports, а думите му предизвикаха множество коментари в Саудитска Арабия.

„Кристиано се превърна в играч, който остана без дъх за Ал Насър, и вярвам, че той ще си тръгне по време на зимния трансферен прозорец“, заяви журналистът.

Твърдението предполага, че португалецът може да потърси ново предизвикателство още през януари. Към момента обаче няма официална информация от Роналдо или Ал Насър за предстояща раздяла.

Португалецът пристигна в саудитския клуб през януари 2023 година и бързо се превърна в негов капитан и основна фигура.

Изказването на Ал-Сарами остава лична прогноза, но беше достатъчно, за да възобнови разговорите за бъдещето на нападателя в Саудитската професионална лига.

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