Европарламентът призова за по-решителен отговор срещу хибридните атаки на Русия

Европейският парламент предупреди за засилване на хибридните атаки срещу Европейския съюз и определи Русия и нейните проксита като основен източник на тази заплаха. Докладът за хибридната война и защитата на териториалната цялост и критичната инфраструктура на ЕС беше приет днес от евродепутатите.

В документа се посочва, че ЕС се намира в ситуация, която не може да бъде определена нито като мир, нито като открит въоръжен конфликт. Според евродепутатите хибридните атаки представляват преднамерени и координирани действия, базирани на разузнавателна информация и извършвани от държави както пряко, така и чрез недържавни субекти, посредници и проксита.

Текстът беше одобрен с 470 гласа "за", 129 "против" и 62 "въздържал се".

Според доклада целта на хибридните атаки е да дестабилизират ЕС и неговите държави членки, като едновременно засягат различни сфери - от информационната и когнитивната война до киберсигурността и критичната инфраструктура.

Евродепутатите отбелязват, че атаките често са замислени така, че да изглеждат като отделни и несвързани инциденти и да останат под прага на въоръжения конфликт. В същото време те могат да имат последици, сравними с тези на конвенционална агресия, което затруднява установяването на отговорността и предприемането на ефективен отговор.

В доклада Русия е посочена като държавният субект, представляващ най-сериозната хибридна заплаха за ЕС, включително чрез действия на проксита като Беларус. Като други държави, които провеждат подобни кампании, са посочени Китай, Иран и Северна Корея.

Според евродепутатите тези кампании са насочени към подкопаване на европейските демокрации и накърняване на интересите на ЕС в областта на сигурността.

Докладчикът Раса Юкнявичиене от Европейската народна партия заяви, че Европа твърде дълго е избягвала по-решителен отговор от опасения, че това може да провокира Москва.

"От твърде дълго време Европа се страхува, че по-решителна реакция би провокирала Москва. Но всъщност е точно обратното. Путин продължава да надхвърля границите една след друга, а хибридната война на Русия става все по-агресивна. Кремъл възприема нашето колебание като слабост. Не трябва да се страхуваме да реагираме решително и да наложим реални последствия за руската агресия", заяви Юкнявичиене, цитирана в прессъобщение на Европейския парламент.

Темата беше обсъдена и преди гласуването. Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че според нея хибридните атаки на Москва имат за цел да сплашат Европейския съюз, да парализират европейските общества и да породят колебание относно действията на ЕС.