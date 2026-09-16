Новини
Търси
Подкаст
Свят

Европарламентът призова за по-решителен отговор срещу хибридните атаки на Русия

Европарламентът призова за по-решителен отговор срещу хибридните атаки на Русия
Снимка: AP/БТА

Евродепутатите предупреждават за координирани атаки в киберпространството, информационната среда и критичната инфраструктура и призовават за по-решителен отговор

Европейският парламент предупреди за засилване на хибридните атаки срещу Европейския съюз и определи Русия и нейните проксита като основен източник на тази заплаха. Докладът за хибридната война и защитата на териториалната цялост и критичната инфраструктура на ЕС беше приет днес от евродепутатите.

В документа се посочва, че ЕС се намира в ситуация, която не може да бъде определена нито като мир, нито като открит въоръжен конфликт. Според евродепутатите хибридните атаки представляват преднамерени и координирани действия, базирани на разузнавателна информация и извършвани от държави както пряко, така и чрез недържавни субекти, посредници и проксита.

Текстът беше одобрен с 470 гласа "за", 129 "против" и 62 "въздържал се".

Според доклада целта на хибридните атаки е да дестабилизират ЕС и неговите държави членки, като едновременно засягат различни сфери - от информационната и когнитивната война до киберсигурността и критичната инфраструктура.

Евродепутатите отбелязват, че атаките често са замислени така, че да изглеждат като отделни и несвързани инциденти и да останат под прага на въоръжения конфликт. В същото време те могат да имат последици, сравними с тези на конвенционална агресия, което затруднява установяването на отговорността и предприемането на ефективен отговор.

В доклада Русия е посочена като държавният субект, представляващ най-сериозната хибридна заплаха за ЕС, включително чрез действия на проксита като Беларус. Като други държави, които провеждат подобни кампании, са посочени Китай, Иран и Северна Корея.

Според евродепутатите тези кампании са насочени към подкопаване на европейските демокрации и накърняване на интересите на ЕС в областта на сигурността.

Докладчикът Раса Юкнявичиене от Европейската народна партия заяви, че Европа твърде дълго е избягвала по-решителен отговор от опасения, че това може да провокира Москва.

"От твърде дълго време Европа се страхува, че по-решителна реакция би провокирала Москва. Но всъщност е точно обратното. Путин продължава да надхвърля границите една след друга, а хибридната война на Русия става все по-агресивна. Кремъл възприема нашето колебание като слабост. Не трябва да се страхуваме да реагираме решително и да наложим реални последствия за руската агресия", заяви Юкнявичиене, цитирана в прессъобщение на Европейския парламент.

Темата беше обсъдена и преди гласуването. Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас заяви, че според нея хибридните атаки на Москва имат за цел да сплашат Европейския съюз, да парализират европейските общества и да породят колебание относно действията на ЕС.

Още по темата

„Не е дрон, не е ракета": Русия показа нови хибридни оръжия за Су-57

„Не е дрон, не е ракета": Русия показа нови хибридни оръжия за Су-57

Доклад на Конгреса на САЩ: България е сред най-уязвимите страни в ЕС за руско хибридно влияние

Доклад на Конгреса на САЩ: България е сред най-уязвимите страни в ЕС за руско хибридно влияние

Германия, Франция и Полша демонстрираха единство пред хибридна Русия

Германия, Франция и Полша демонстрираха единство пред хибридна Русия

Литва призова НАТО за по-твърд отговор срещу хибридни атаки на Русия

Литва призова НАТО за по-твърд отговор срещу хибридни атаки на Русия

Калас: Хибридните атаки на Русия няма да попречат на ЕС да продължи подкрепата си за Украйна

Калас: Хибридните атаки на Русия няма да попречат на ЕС да продължи подкрепата си за Украйна

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 19 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 19 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 21 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 32 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 43 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 44 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 46 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 48 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 56 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 56 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 58 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 59 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 1 час
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 1 час
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 1 час