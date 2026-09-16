Новини
Търси
Подкаст
Свят

Русия: Все още има време да бъде предотвратена надпревара във въоръжаването в Космоса

Русия: Все още има време да бъде предотвратена надпревара във въоръжаването в Космоса
Снимка: AP/БТА

Москва призовава САЩ и останалите държави да подкрепят правно обвързващ договор срещу разполагането на нападателни оръжия в орбита

Русия смята, че все още може да бъде предотвратена надпревара във въоръжаването в Космоса чрез международен договор, който да забрани разполагането на нападателни оръжия в околоземна орбита. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс.

Москва призова САЩ и останалите държави да се откажат от скептицизма си към идеята за правно обвързващ документ, който да ограничи използването на сила и разполагането на оръжия в Космоса.

Рябков коментира изявленията на САЩ от по-рано тази седмица, според които Пентагонът е разположил оръжия в околоземна орбита. Началникът на американските космически сили Дъглас Шийс заяви, че военнослужещи от неговия отдел "работят с орбитални оръжия, които могат да защитят съвместните сили от атаки, осъществявани от Космоса".

На пресконференция в Москва Рябков заяви, че САЩ не са уведомили Русия за новите си оръжейни способности. В същото време той посочи, че американското изявление не го е изненадало.

"Това не е нещо ново за нас. Следим и записваме всичко това и си правим необходимите изводи", каза руският заместник-външен министър.

Рябков отбеляза, че Москва отдавна настоява за международен договор, който да изключва употребата на сила в Космоса, както и заплахата от използване на сила срещу обекти в Космоса.

"Американците и други западни страни, по-специално Великобритания, от много години използват провокативни извинения за нежеланието си да се продължи в тази посока; те търсят фалшиви аргументи, за да избегнат това и се опитват да обърнат нещата така, че да ни обвинят за дейности, които според тях са дестабилизиращи по природа", заяви Рябков.

Според него разполагането на нови оръжия в Космоса увеличава риска от прерастване на съперничеството между държавите в открит конфликт.

"Но ние смятаме, че все още не е твърде късно да се създаде обстановка, която ще преустанови надпреварата във въоръжаването, създаваща нарастваща опасност от открит конфликт в Космоса", добави той.

 

Още по темата

САЩ разполагат оръжия в космоса

САЩ разполагат оръжия в космоса

Макрон: Европа трябва да изпрати свои астронавти в космоса до 10 години

Макрон: Европа трябва да изпрати свои астронавти в космоса до 10 години

Лавров: Сърбия може да бъде домакин на преговори между Русия и Украйна

Лавров: Сърбия може да бъде домакин на преговори между Русия и Украйна

Германия: Русия няма да сплаши НАТО

Германия: Русия няма да сплаши НАТО

Фон дер Лайен обвини Русия в агресия и провокации срещу Европа

Фон дер Лайен обвини Русия в агресия и провокации срещу Европа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

Константин Проданов: Прокуратурата трябва да реагира на данните за схемите около полетите на Пеевски

Константин Проданов: Прокуратурата трябва да реагира на данните за схемите около полетите на Пеевски

  • Преди 4 минути
Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

Проф. Христо Пимпирев: Нямам нищо против жена да оглави държавата

  • Преди 9 минути
Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

Непречистени отпадъчни води са причинили масовото измиране на риба в Струма

  • Преди 11 минути
BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 31 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 31 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 33 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 44 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 54 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 56 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 57 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 60 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 1 час
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 1 час
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 1 час
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 1 час