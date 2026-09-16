Русия: Все още има време да бъде предотвратена надпревара във въоръжаването в Космоса

Русия смята, че все още може да бъде предотвратена надпревара във въоръжаването в Космоса чрез международен договор, който да забрани разполагането на нападателни оръжия в околоземна орбита. Това заяви руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков, цитиран от Ройтерс.

Москва призова САЩ и останалите държави да се откажат от скептицизма си към идеята за правно обвързващ документ, който да ограничи използването на сила и разполагането на оръжия в Космоса.

Рябков коментира изявленията на САЩ от по-рано тази седмица, според които Пентагонът е разположил оръжия в околоземна орбита. Началникът на американските космически сили Дъглас Шийс заяви, че военнослужещи от неговия отдел "работят с орбитални оръжия, които могат да защитят съвместните сили от атаки, осъществявани от Космоса".

На пресконференция в Москва Рябков заяви, че САЩ не са уведомили Русия за новите си оръжейни способности. В същото време той посочи, че американското изявление не го е изненадало.

"Това не е нещо ново за нас. Следим и записваме всичко това и си правим необходимите изводи", каза руският заместник-външен министър.

Рябков отбеляза, че Москва отдавна настоява за международен договор, който да изключва употребата на сила в Космоса, както и заплахата от използване на сила срещу обекти в Космоса.

"Американците и други западни страни, по-специално Великобритания, от много години използват провокативни извинения за нежеланието си да се продължи в тази посока; те търсят фалшиви аргументи, за да избегнат това и се опитват да обърнат нещата така, че да ни обвинят за дейности, които според тях са дестабилизиращи по природа", заяви Рябков.

Според него разполагането на нови оръжия в Космоса увеличава риска от прерастване на съперничеството между държавите в открит конфликт.

"Но ние смятаме, че все още не е твърде късно да се създаде обстановка, която ще преустанови надпреварата във въоръжаването, създаваща нарастваща опасност от открит конфликт в Космоса", добави той.