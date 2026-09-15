Германия: Русия няма да сплаши НАТО

Русия няма да успее да сплаши НАТО, заяви германският външен министър Йохан Вадефул по повод инцидента с дрон, навлязъл във въздушното пространство на Литва и свален с помощта на изтребители на съюзническите сили, предаде ДПА.

По време на посещение в европейската централа на ООН в Женева Вадефул заяви, че случилото се е поредният пример за агресивно поведение от страна на Русия спрямо държава членка на НАТО.

„Отново ставаме свидетели на агресия от руска страна срещу съюзник в НАТО“, каза германският дипломат.

Според него Москва се стреми да предизвика разделение и несигурност сред съюзниците.

„Тя се опитва да ни раздели и да внесе смут, но не трябва да ѝ позволяваме да постигне това“, заяви Вадефул.

Той подчерта, че НАТО е демонстрирало способност да реагира на подобни ситуации и да защитава въздушното пространство на своите членове.

„Няма да бъдем сплашени“, категоричен бе германският външен министър.

Изявлението му беше направено след като италиански изтребител свали дрон над Литва през нощта. До момента няма информация за пострадали или нанесени материални щети. Властите разследват произхода на откритите отломки.

От командването на военновъздушните сили на НАТО съобщиха, че операцията е била координирана с Центъра за комбинирани въздушни операции в Юдем, Германия.