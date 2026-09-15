Нидерландия дава още 327 млн. евро за възстановяването на Украйна

Нидерландия ще предостави допълнителни 327 млн. евро за възстановяването и реконструкцията на Украйна в периода 2027–2029 г. Сумата се добавя към вече поетия ангажимент за 878 млн. евро невоенна помощ за същия период, съобщи Kyiv Post.

Решението е обявено при представянето на бюджета на Нидерландия за 2027 г. за външната политика, външната търговия и международното сътрудничество.

„Нидерландия ще продължи да предоставя силна политическа, военна и финансова подкрепа на Украйна в борбата ѝ срещу руската агресия през следващите години“, заяви правителството. Подкрепата ще бъде координирана с партньорите от Европейския съюз и съюзниците от НАТО.

За какво ще бъдат използвани средствата

Допълнителното финансиране ще бъде насочено към възстановяването на украинската енергийна система и друга критична инфраструктура. Част от средствата ще бъдат предназначени за хуманитарна помощ и подкрепа за частния сектор.

Нидерландия предвижда и допълнителни 1,1 млрд. евро за международно сътрудничество за развитие през 2027 г. Те ще бъдат използвани за подкрепа на бежанците, укрепване на върховенството на закона и демократичните институции, сигурността, климатични инициативи и хуманитарни програми.

Правителството е отделило още 35 млн. евро за укрепване на мрежата от нидерландски посолства и консулства. Предвижда се откриването на нови дипломатически мисии в стратегически държави и на бързоразвиващи се пазари.

Подготовка за председателството на ЕС

Част от бюджета е свързана и с подготовката на Нидерландия да поеме председателството на Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2029 г.

За организацията на председателството са предвидени над 156 млн. евро. Министерството на външните работи ще отговаря за координацията, а мястото за провеждане на основните срещи трябва да бъде определено през първата половина на 2027 г.

Нови помощи и от други държави

Междувременно и други западни държави обявиха нова подкрепа за Киев.

Финландия ще изпрати на Украйна 34-ия си пакет военна помощ на стойност около 290 млн. евро. Финландският президент Александър Стуб заяви, че пакетът включва оборудване, от което украинската армия спешно се нуждае.

Украйна очаква и 841 млн. долара от Световната банка с гаранция от Канада. Средствата ще бъдат използвани за финансиране на държавния бюджет, включително за изплащане на пенсии.

Канада от своя страна обяви нов пакет от над 2 млрд. долара помощ за Украйна. Повече от половината от сумата е предназначена за отбраната, като са предвидени ракети за системите „Пейтриът“, боеприпаси за изтребители F-16 и подкрепа за енергийния сектор.

Новите ангажименти идват на фона на подготовката на Украйна за поредната военна зима. Киев очаква Русия да продължи ударите по критична инфраструктура, включително по електропреносната мрежа и системите за водоснабдяване.