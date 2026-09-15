Диви животни нападат хора по плажове в Гърция

Двегодишно момче и сръбски турист са били нападнати и ранени от диво животно в популярния гръцки курорт Неос Мармарас, съобщават гръцки медии.

Властите издирват животното, за което все още не е установено дали е вълк или чакал.

При първия инцидент двегодишното дете от Сърбия е получило наранявания по главата и гърба. То е било откарано в болница „Хипократ“ в Солун, където лекарите са установили, че състоянието му е добро. Детето остава под наблюдение и получава профилактично лечение срещу бяс.

Няколко дни по-късно в същия район е нападнат и друг сръбски турист. Животното го е ухапало в областта на врата и тила. Мъжът е получил медицинска помощ в болницата в Полигирос и след това е бил освободен.

ДНК проба трябва да установи какво е животното

Експерти са взели генетична проба от пострадалото дете, която е изпратена за лабораторен анализ. Целта е да бъде установено дали нападението е извършено от вълк или чакал.

Резултатите могат да покажат и дали животното има генетична връзка с вълка, нападнал петгодишно дете на същото място през септември 2025 г. Тогава беше организирано мащабно издирване, но животното така и не беше открито.

Властите предупреждават туристите

Особено притеснение предизвиква поведението на животното, което според властите изглежда е загубило естествения си страх от хората.

Издирването продължава, а жителите и туристите са призовани да бъдат особено внимателни, най-вече през нощта. Властите предупреждават също да не се оставят хранителни отпадъци извън предназначените за това контейнери, тъй като те могат да привличат диви животни.