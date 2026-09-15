Откриха мъртъв капитана на потъналия в Мраморно море кораб, издирват още девет души

Тялото на капитана на потъналия търговски кораб „Тугберк Имамоглу“ е открито при издирвателната операция в Мраморно море. Продължава търсенето на останалите девет членове на екипажа, които все още са в неизвестност, съобщават турски медии, позовавайки се на прокуратурата в Силиври.

По информация на НТВ тялото е намерено на около 5 км от мястото, където корабът потъна след сблъсък с танкера „Алсу“. То е било транспортирано до пристанището в Силиври.

Експертиза в Института по съдебна медицина в Истанбул е установила, че загиналият е Яшар Кайхан – капитанът на „Тугберк Имамоглу“.

Операцията по издирването на останалите членове на екипажа продължава. В претърсването на района участват екипи на турската брегова охрана, Главната дирекция за крайбрежна безопасност и военноморските сили.

Търговският кораб „Тугберк Имамоглу“, който е превозвал строителни материали и валцувана стомана, потъна на 2 септември в Мраморно море след сблъсък с танкера „Алсу“. Инцидентът стана на около 18 морски мили от Силиври, като плавателният съд е потънал за приблизително 11 минути.

Местоположението на останките беше установено с помощта на спасителния кораб TCG „Акън“ на турските военноморски сили и дистанционно управляван подводен апарат (ROV).

Прокуратурата в Силиври продължава разследването на причините за инцидента. В рамките на производството са арестувани първият и третият капитан на танкера „Алсу“, а други четирима членове на екипажа са поставени под съдебен контрол.