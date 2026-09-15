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Турция планира да изстреля първия си апарат до Луната догодина

Турция планира да изстреля първия си апарат до Луната догодина
БТА

Турция стана 71-ата страна, присъединила се към лунната програма на НАСА „Артемида“

Първият турски космически апарат за изследване на Луната се планира да бъде изстрелян в началото на 2027 г., Това съобщи турският министър на промишлеността и технологиите Мехмет Фатих Каджър, цитиран от турските медии. 

В началото на месеца министър Каджър съобщи, че Турция официално е станала 71-ата страна, присъединила се към лунната програма на НАСА „Артемида“ („Артемис“).

Проектът е част от Националната космическа програма на Турция. Това ще бъде първата мисия на страната в дълбокия космос. В случай че мисията приключи успешно, Турция ще стане деветата страна в света, стигнала до Луната.

Апаратът тежи 3,5 тона е разработен над 80 процента с местни технологии и ресурси. В проекта участват около 2000 инженери, изследователи и технически персонал, включително експерти от турския научноизследователски институт изследване на космоса към „Тюбитак Узай“ (TÜBİTAK UZAY) и компанията „Делта“ (Delta). При изграждането му е използван инженерният опит, придобит от предишни турски спътникови проекти като „Гьоктюрк-2“ (GÖKTÜRK-2), „Имедже“ (İMECE) и „Тюркстат 6А“ (TÜRKSAT 6A), информира в. "Акшам".

По време на престоя в орбита се предвижда с научни прибори да бъдат направени измервания на лунната повърхност, нейното магнитно поле, радиационната среда, взаимодействието със слънчевия вятър и механизмите на образуване на вода.

От няколко години Турция реализира националната си космическа програма, на която правителството отделя приоритетно внимание.  

През януари 2024 г. Турция изпрати в Космоса първия си космонавт Алпер Гезеравджъ. 

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