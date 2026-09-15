Новини
Търси
Подкаст
Общество

Жена пострада при катастрофа между мотор и бус в Сливен

Жена пострада при катастрофа между мотор и бус в Сливен
БТА

46-годишната мотористка е оставена за наблюдение в болница, състоянието ѝ не е животозастрашаващо

Жена е пострадала при сблъсък между мотор и бус в Сливен. Произшествието е регистрирано на 14 септември около 14:56 ч. в района на кръговото кръстовище на бул. „Банско шосе“.

Катастрофирали са „Ямаха“, управляван от 46-годишна жена, и „Форд Транзит“ с 43-годишен водач, сочат първоначалните данни. Пострадалата е откарана в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ - Сливен и е оставена за наблюдение. Състоянието ѝ не е животозастрашаващо.

И при двамата водачи тестовете за алкохол са дали отрицателен резултат.

Разследването по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство, като се установяват причините за произшествието.

Още по темата

Един загинал и 32 ранени при катастрофи за последното денонощие

Един загинал и 32 ранени при катастрофи за последното денонощие

1-годишно момче пострада при верижна катастрофа с четири автомобила в Стара Загора

1-годишно момче пострада при верижна катастрофа с четири автомобила в Стара Загора

18-годишна пътничка пострада при катастрофа край Чирпан

18-годишна пътничка пострада при катастрофа край Чирпан

18-годишна шофьорка се заби в кола и във витрина на търговски обект в Кърджали

18-годишна шофьорка се заби в кола и във витрина на търговски обект в Кърджали

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Водещи

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 9 минути
Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Преди 12 минути
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 17 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 24 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 28 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 29 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 33 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 38 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 45 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 46 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 50 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 52 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 60 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 1 час