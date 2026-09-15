Жена пострада при катастрофа между мотор и бус в Сливен

Жена е пострадала при сблъсък между мотор и бус в Сливен. Произшествието е регистрирано на 14 септември около 14:56 ч. в района на кръговото кръстовище на бул. „Банско шосе“.

Катастрофирали са „Ямаха“, управляван от 46-годишна жена, и „Форд Транзит“ с 43-годишен водач, сочат първоначалните данни. Пострадалата е откарана в МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ - Сливен и е оставена за наблюдение. Състоянието ѝ не е животозастрашаващо.

И при двамата водачи тестовете за алкохол са дали отрицателен резултат.

Разследването по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство, като се установяват причините за произшествието.