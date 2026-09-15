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Байер Леверкузен отрече интерес към Бензема

Байер Леверкузен отрече интерес към Бензема
АП/БТА

Спортният директор Зимон Ролфес обяви, че съставът на германския клуб е окомплектован

Спортният директор на Байер Леверкузен Зимон Ролфес категорично отхвърли информациите, че клубът може да привлече Карим Бензема.

Слуховете за евентуален трансфер се разпространиха, след като DZfoot съобщи за директен контакт между ръководството на германския клуб и френския нападател.

38-годишният Бензема е свободен агент, след като наскоро прекрати договора си със саудитския Ал Хилал. Това породи спекулации, че ветеранът може да се завърне в европейския футбол.

Ролфес обаче беше категоричен, че Байер Леверкузен не планира да привлича носителя на „Златната топка“ за 2022 година.

„Съставът ни е окомплектован“, заяви спортният директор пред германския вестник „Билд“.

Краткият му коментар на практика затвори вратата пред възможността Бензема да продължи кариерата си в Бундеслигата с екипа на Леверкузен.

Френският нападател остава без отбор, а бъдещето му продължава да бъде обект на спекулации след раздялата с Ал Хилал.

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