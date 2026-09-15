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От 28 до 75 евро, за да гледаш Левски - Ред Бул Залцбург

От 28 до 75 евро, за да гледаш Левски - Ред Бул Залцбург

„Сините" пуснаха билетите за свободна продажба

Левски чрез официалния си сайт даде старт на свободната продажба на билети за предстоящия домакински мач срещу Ред Бул Залцбург от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Двубоят ще се играе на 17 септември (четвъртък) от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

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Днес и утре пропуските може да се закупят от касите пред сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“, както и онлайн. В деня на мача, ако има налични свободни бройки, ще може да бъдат намерени на касите на Националния стадион на ул. „Гурко“.

Цените на билетите варират от 28 до 75 евро в зависимост от мястото на стадиона. Валидни са отстъпки за притежателите на различни видове членски карти.

„В деня на мача (17 септември, четвъртък), при наличието на непродадени пропуски, ще бъдат отворени касите на Национален стадион „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от 10:00 часа до края на първото полувреме на мача", съобщават от клуба.

 

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