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Настоящият старт на Левски е четвъртият най-силен в историята на клуба

Настоящият старт на Левски е четвъртият най-силен в историята на клуба
БТА

„Сините“ започнаха сезона с осем поредни победи, преди Ботев Враца да прекъсне серията им

Левски записа четвъртия най-силен старт в първенството в своята история, след като спечели първите си осем мача от настоящия сезон, пише „Мач Телеграф“.

Победната серия на „сините“ приключи в деветия кръг при гостуването на Ботев Враца. Двубоят завърши без голове и така отборът направи първата си грешна стъпка през кампанията.

Най-доброто начало на Левски остава това от сезон 1973/74. Тогава столичният гранд стартира шампионата с 12 последователни победи.

На второ място се нарежда представянето от сезон 1969/70, когато „сините“ печелят първите си десет срещи в първенството.

Левски започва с осем последователни успеха и през сезон 1994/95. Тази серия също е прекъсната от отбор от Северозападна България.

Тогава Монтана стига до равенство 1:1 срещу „сините“ в София. Срещата се играе на Националния стадион „Васил Левски“.

Стартът отпреди 32 години заема третото място в клубната история заради по-добрата голова разлика. През сезон 1994/95 Левски отбелязва 33 гола и допуска шест в първите си девет мача.

Настоящият състав е с голова разлика 21:4 след девет кръга, което отрежда на отбора четвъртата позиция в историческата класация.

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