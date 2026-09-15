Новини
Търси
Подкаст
Общество

Адв. Марковски: Близките на загиналите в "Петрохан"-Околчица подхождат емоционално

Адв. Марковски: Близките на загиналите в "Петрохан"-Околчица подхождат емоционално
Снимка: БТА

Трябваше да се обясни по-добре, че това разследване е голямо и може да продължи 2 години, каза психиатърът Герев

Не може да се сърдим на близките на починалите, те подхождат емоционално. Правилно е, че не може на този етап да се изказва една версия и тя да се фаворитизира. Това коментира пред бТВ адв. Димитър Марковски.

„Тази пресконференция беше груба грешка на прокуратурата. Не може да излезеш в национален ефир, да кажеш „Да, имаме огромен обем доказателства, но 12 експертизи не са готови” и да фаворитизираш една версия. Не може да правиш заключения преди края на разследването“, заяви той.

Психиатърът д-р Веселин Герев уточни: „Психологът на МВР (Росен Йорданов, бел.ред.) доста остро се изказа, наблегна „Аз като гражданин, аз като професионалист” – или си гражданин, или си професионалист. Трябваше да се обясни по-добре, че това разследване е голямо и може да продължи 2 години. Насочването в една или друга посока разгневи близките. Те са загубили свои близки хора и е нормално да реагират остро.“

Адв. Марковски е на мнение, че наказателно-процесуалният кодекс има нужда от спешни промени, особено за пострадалите близки: „Те нямат право на запознаване с материалите по делото, докато не приключи целият процес по събиране и проверка на доказателствата, освен при някои изключения, които почти никога не се случват.“

„Експертите, които са участвали в психиатричната част на експертизата, предполагам, че са специалисти и са освободени от някакви предразсъдъци. Но тази експертиза не може да е стопроцентово доказателство, тя е свързана с другите експертизи, които още не са приключили“, допълни д-р Герев.

Според адв. Марковски е грешка да не се проведе подробен разпит на човека, открил телата на хижа „Петрохан”, вместо по-късно да се прави допълнителен разпит с конферентна връзка заедно с неговия адвокат, докато той е в Мексико.

По думите му има информация дали загиналите са работели към ДАНС, но вероятно тя не може да бъде публична.

За открития фенобарбитал в тялото на Калушев, Герев уточни, че това е трудно за намиране у нас вещество: „Успокоително, антиепилептично, за въвеждане в анестезия. Това, че има такова вещество, означава, че въпросният човек или е правил терапия, или е взел успокоителното преди да извърши престъплението по работната версия. Но зависи какви са количествата – при това вещество има ефект, който зависи от приетата доза.“

Марковски смята, че пресконференцията целеше да успокои обществото и да увери, че се работи по случая, но е имало обратен ефект: „Дава се версия на парче. Спекулативно е да се каже, че до момента всичко водило до това. Според мен това дело предварително отива към прекратяване.“

„Това повлия на близките, започна постоянно надговаряне”, допълни още Герев.

Още по темата

Наталия Николова: Няма никакви данни за чужда намеса за "Петрохан", остава първоначалната версия

Наталия Николова: Няма никакви данни за чужда намеса за "Петрохан", остава първоначалната версия

Как тримата застреляни край Петрохан са регистрирали НПО с това име, пита Иванов

Как тримата застреляни край Петрохан са регистрирали НПО с това име, пита Иванов

Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"

Столична община пред Таралеж: Терзиев няма правомощия по охраната на парк "Витоша"

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Водещи

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

  • Току-що
Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

  • Преди 5 минути
Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

  • Преди 12 минути
Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

Още има билети за осминафинала на европейското по волейбол с Германия

  • Преди 16 минути
Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

Черна гора очаква да финализира договора за членство в ЕС през 2027 г.

  • Преди 17 минути
Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

Балканските страни обсъдиха пътя към членство в ЕС на форум в София

  • Преди 21 минути
Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Осъдиха бивш заместник-кмет и главен счетоводител на Кърджали за длъжностно присвояване

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

Ректорът на НАТФИЗ получи срок до 18 октомври за конкретни решения на кризата

  • Преди 26 минути
Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

Малък самолет се разби в Хърватия, пилотът загина

  • Преди 33 минути
Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

Прокуратурата атакува присъдата на двамата полицаи по делото "Любенов"

  • Преди 34 минути
Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

  • Преди 38 минути
МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

МОН представи пакет от мерки за подобряване на дисциплината в училище

  • Преди 40 минути
Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

Килиан Мбапе напусна Nike и подписа с швейцарската марка On

  • Преди 48 минути
Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

  • Преди 49 минути
Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

Баща и двамата му синове пред съда за убийството на 42-годишен в Странско

  • Преди 53 минути