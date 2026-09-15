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Ернесто Валверде отказа да поеме Валенсия

Ернесто Валверде отказа да поеме Валенсия
АП/БТА

Бившият треньор на Барселона предпочита да остане извън професията въпреки предложението на „прилепите“

Валенсия получи отказ от своя основен кандидат за нов старши треньор. Ернесто Валверде е отклонил предложението да поеме отбора, съобщава испанското радио COPE.

Ръководството на клуба започна спешно търсене на нов наставник след тежкото начало на сезона. „Прилепите“ не успяха да спечелят нито един от първите си пет мача и се озоваха на последното място в Ла Лига.

Слабите резултати предизвикаха сериозни сътресения на „Местая“. В неделя Карлос Корберан и целият му треньорски щаб бяха освободени с незабавен ефект.

Клубът се раздели също с главния изпълнителен директор Рон Гърлей и неговия екип от директори. Собственикът Питър Лим предприе мащабните промени в опит да изведе Валенсия от кризата.

За нов спортен директор беше привлечен Браулио Васкес, който напусна конкурентния Осасуна. Първата му основна задача е да намери заместник на Корберан.

Валверде беше определен като приоритетен кандидат за треньорския пост, но още в понеделник е уведомил ръководството, че няма да приеме предложението.

„Валверде казва „не“. Ернесто Валверде е отклонил възможността да дойде във Валенсия. Той е отхвърлил и други важни проекти в Европа, защото към момента иска да продължи да бъде извън треньорската професия“, съобщава COPE.

След отказа на опитния специалист Валенсия ще трябва да насочи вниманието си към останалите кандидати. Новият треньор ще получи трудната задача да стабилизира отбора и да го измъкне от дъното на испанското първенство.

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