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Назначението на Еду Гаспар в Левски предизвика отзвук в Англия

Назначението на Еду Гаспар в Левски предизвика отзвук в Англия
ТАРАЛЕЖ

The Athletic, Daily Mail и talkSPORT обърнаха внимание на изненадващия ход на бившия спортен директор на Арсенал

Присъединяването на Еду Гаспар към ръководството на Левски предизвика сериозен отзвук в английските медии. Бившият спортен директор на Арсенал стана част от новия Съвет на директорите на българския шампион.

Заедно с Еду в петчленния ръководен орган влязоха Даниел Боримиров, финансовият експерт Клаудио Праковник, инвестиционният специалист Фелипе Берлинер и финансовият директор на Gemcorp Capital Матю Чери.

Преди да приеме предложението на Левски, бразилецът беше глобален ръководител на футболните операции в Нотингам Форест. Той отговаряше и за спортната дейност в мултиклубната структура на Евангелос Маринакис, в която попадат още Олимпиакос и Рио Аве.

The Athletic отбеляза назначението и припомни, че Еду се присъединява към Левски непосредствено след раздялата си с Нотингам Форест.

„Еду се присъедини към българския шампион Левски София, след като напусна поста си на глобален ръководител на футболните операции в Нотингам Форест“, пише изданието.

Английската медия посочи още, че през миналия сезон „сините“ са сложили край на серията от 14 поредни шампионски титли на Лудогорец.

От The Athletic обърнаха внимание и на факта, че конкретните отговорности на Еду все още не са обявени.

„Базираният в София клуб не уточни каква точно ще бъде ролята на Еду, но добави, че новосформираният съвет ще избере председател и изпълнителен директор на следващото си заседание“, допълва изданието.

Daily Mail определи преминаването на бразилеца в Левски като изненадващ ход. Подобна беше реакцията и на talkSPORT.

„Еду си намери изненадваща нова работа само седмица след прекратяването на договора му с Нотингам Форест“, пише talkSPORT.

Еду изгради сериозна репутация по време на престоя си в Арсенал, където имаше ключова роля в спортната структура, селекцията и трансферната политика на клуба. Сега бившият бразилски национал ще използва своя опит като част от новия управленски модел на Левски.

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