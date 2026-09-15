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Бленджини: Срещу Полша трябва да изиграем много голям мач

Бленджини: Срещу Полша трябва да изиграем много голям мач
БТА

Селекционерът на България остана доволен от реакцията на отбора при обрата срещу Израел

Селекционерът на мъжкия национален отбор по волейбол Джанлоренцо Бленджини похвали реакцията на своите състезатели след победата над Израел на Европейското първенство.

България загуби първия гейм, но успя да стигне до обрат и да запише третия си успех на Евроволей 2026. Италианският специалист призна, че разочарованието от предишния двубой срещу Украйна е повлияло върху началото на срещата.

„Не започнахме добре мача, може би и под влияние на разочарованието от мача с Украйна. Това беше следствие най-вече от емоционалното ни състояние, което се отрази и на техническите способности“, коментира Бленджини.

Селекционерът остана доволен от промяната в поведението на отбора след напрегнат момент в двубоя.

„Хареса ми реакцията на отбора, която може би беше провокирана и от този момент на протест. Получи се емоционален шок, който промени поведението на тима, както и техническото му представяне. Започнахме да сервираме по-добре, станахме по-лоши в хубавия смисъл и по-добри в атака“, добави той.

Следващото изпитание пред България е срещу Полша. Бленджини определи съперника като най-добрия отбор и предупреди, че националите трябва да бъдат готови за труден двубой.

„Винаги се опитваме да страдаме възможно най-малко, но този въпрос е труден преди мача с Полша. Като изключим шегата, ни чака среща с най-добрия отбор, който притежава изключително качество, и със сигурност ще страдаме. Ние обаче се готвим да страдаме във всички мачове, а срещу Полша сме наясно, че трябва да изиграем много голям двубой“, каза италианецът.

Според него България трябва да запази положителните елементи от представянето си и едновременно с това да анализира допуснатите грешки.

„Идеята е да покажем това, което умеем, и да прибавим още качество. Всеки ден продължаваме процеса на развитие. Трябва да помним много добре лошите неща, за да разберем какво не трябва да правим“, заяви Бленджини.

„Не трябва да бъдем мазохисти, но трябва да помним негативните ситуации и грешките, при които сме загубили точка, гейм или мач. Така отделяме това, което трябва да правим, от онова, което не бива да повтаряме“, допълни селекционерът.

Бленджини поиска от своите волейболисти да ограничат неточностите в лесните ситуации, но подчерта, че играта на високо ниво изисква поемането на рискове.

„Дори да кажа на отбора да прави малко или никакви грешки, знам, че това няма да ни осигури много победи. На високо ниво не е достатъчно да грешиш малко. Трябва да поемаш рискове и да приемеш някои грешки, защото те са част от играта“, обясни той.

„Хубаво е да ограничим грешките при лесните ситуации - при флот сервис или докосване на мрежата при блокада. В трудните моменти обаче трябва да приемеш риска, че можеш да сбъркаш“, завърши Бленджини.

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