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Патриарх Даниил: Образованието не е само даване на знания, децата са като ненаписана книга

Патриарх Даниил: Образованието не е само даване на знания, децата са като ненаписана книга
БТА

Според него именно върху възпитанието и изграждането на ценности трябва да бъдат насочени усилията на всички възрастни

Българският патриарх Даниил отправи специално послание към учениците, учителите и родителите по повод първия учебен ден – 15 септември. Той определи началото на учебната година като вълнуващ момент не само за децата, но и за техните родители, учители и за цялото общество.

„Като народ и държава, които имат съществен принос за развитието на книжовността сред славянските народи, отношението към училището и просветата има особено място за всеки българин“.

По думите му любовта към знанието е традиционна българска добродетел и част от националната ни идентичност. Затова грижата за доброто образование на децата трябва да бъде обща кауза на родители, учители и всички, които носят отговорност за образованието.

Патриарх Даниил подчерта, че тази година първият учебен ден идва на фона на събития, които през последните месеци са разтърсили обществото и са показали, че образованието не се изчерпва само с предаването на знания. Той цитира посланието на свети апостол Павел, че дори човек да има знание за всички неща, без любов това знание е недостатъчно.

„Да се възпита любовта в сърцето на човека – това е може би най-трудното дело. И то от само себе си не може да се случи. Тук трябват много усилия, много безкористен труд, много грижа от родители, от учители, от цялото ни общество“.

Според него именно върху възпитанието и изграждането на ценности трябва да бъдат насочени усилията на всички възрастни.

„Децата са като една ненаписана книга. Нашето отношение, нашите трудове за тях са това, което формира в голяма степен вътрешния им образ“.

Той призова децата да получават не само знания, но и подкрепа да изграждат съвест, воля и способност да различават доброто от злото.

„Пожелаваме на всички деца Божията помощ в необятното поле на просветата, на науката – да усвояват полезните науки и да укрепват съвестта и волята си в разграничаването и разбирането на това, що е добро и що е зло, да избират доброто и да постоянстват в него“, заяви Българският патриарх.

В края на посланието си той отправи пожелание към всички деца в страната: „Бог да пази и да помага на децата на България".

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