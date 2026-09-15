Разбиха банков клон в София, повредени са два банкомата

Тази нощ в столичния кв. "Овча купел" е разбито стъкло на банков клон, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Нарушена е цялостта на два банкомата.

На място са извършени огледи, като се изясняват обстоятелствата около инцидента и дали от банкоматите или от банковия офис е било отнето имущество.

Предстои да бъдат прегледани и записите от охранителните камери в района, които могат да помогнат за установяването на извършителя или извършителите.

Към момента няма официална информация за размера на евентуалните щети или дали при инцидента са откраднати пари.