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Разбиха банков клон в София, повредени са два банкомата

Разбиха банков клон в София, повредени са два банкомата
БТА

Полицията работи по изясняване на обстоятелствата около случая

Тази нощ в столичния кв. "Овча купел" е разбито стъкло на банков клон, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи. 

Нарушена е цялостта на два банкомата. 

На място са извършени огледи, като се изясняват обстоятелствата около инцидента и дали от банкоматите или от банковия офис е било отнето имущество.  

Предстои да бъдат прегледани и записите от охранителните камери в района, които могат да помогнат за установяването на извършителя или извършителите.  

Към момента няма официална информация за размера на евентуалните щети или дали при инцидента са откраднати пари. 

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