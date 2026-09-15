Нова визия за транспортната инфраструктура представят в Министерски съвет

Министър-председателят Румен Радев ще участва днес в представянето на нов подход за развитие на транспортната инфраструктура.

Събитието ще се проведе от 16:00 часа в Министерския съвет. В него ще участват още министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

Основната цел е да бъде поставено началото на по-широк диалог между държавата, бизнеса и обществото за по-голяма предвидимост и прозрачност при планирането и изграждането на транспортни обекти.

На представянето са поканени представители на професионални и браншови организации на проектанти, инженери и строители, както и представители на финансови институции и сдружения, работещи в областта на транспортната политика.

Очаква се по време на срещата да бъдат обсъдени приоритетите пред транспортната инфраструктура и възможностите за по-ефективно планиране и финансиране на бъдещите проекти.