Зверев притисна Синер в битката за върха на световната ранглиста

Триумфът на Александър Зверев на US Open го доближи максимално до лидера в световната ранглиста Яник Синер преди решителната част от сезона.

Италианецът пропусна турнира в Ню Йорк, а Зверев се възползва по най-добрия начин от неговото отсъствие. Германецът спечели втората си титла от Големия шлем, след като по пътя към трофея преодоля съперници като Бен Шелтън, Карен Хачанов и Ботик ван де Зандсхулп.

След успеха на Зверев разликата между двамата на върха в класацията на АТП се стопи до 1810 точки.

Заради нарастващия натиск Синер е направил важна промяна в своята програма. Световният номер едно се е записал за участие на турнира от сериите ATP 500 във Виена, който ще се проведе на закрити твърди кортове между 24 октомври и 1 ноември.

Италианецът ще пристигне в австрийската столица като действащ шампион. Решението му да участва в надпреварата показва, че той ще се опита да използва всяка възможност да натрупа точки и да запази първото място.

Задачата пред Синер обаче няма да бъде лесна. До края на сезона той трябва да защитава 3550 точки, докато Зверев има да брани само 1040.

През миналата година италианецът направи впечатляваща серия в заключителните месеци от кампанията. Той спечели последователно турнирите в Пекин и Виена, Мастърса в Париж и Финалите на АТП в Торино.

Сериозната разлика в точките за защита предоставя отлична възможност на Зверев да атакува върха. Германецът навлиза във финалната част от сезона с голямо самочувствие след двете си титли от Големия шлем през годината.

Около физическото състояние на Синер продължава да има въпросителни. Италианецът не се е състезавал след „Уимбълдън“ заради контузия в коляното и може да се нуждае от време, за да възстанови своя състезателен ритъм.

Предстоят му и трудни турнири в Азия. Горещината и високата влажност в Пекин и Шанхай традиционно създават проблеми на Синер, който през миналия сезон беше близо до отказване в Шанхай, преди да загуби от Талон Грикспор.

На фона на проблемите на лидера Зверев демонстрира най-силния тенис в кариерата си. Предстоящите турнири ще бъдат решаващи за това дали германецът ще успее да заличи изоставането и за първи път да оглави световната ранглиста.