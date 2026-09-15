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Ударен трансфер в НБА: Кауай Леонард се завърна в Торонто

Ударен трансфер в НБА: Кауай Леонард се завърна в Торонто
БТА

Сделката получи окончателно одобрение след разследването срещу ЛА Клипърс

Кауай Леонард официално отново е баскетболист на Торонто Раптърс. Канадският клуб финализира сделката с Лос Анджелис Клипърс, с която една от най-големите звезди в историята на франчайза се завръща в Торонто. Трансферът беше договорен още през лятото, но дълго време не можеше да бъде приключен заради разследване на НБА срещу Клипърс за нарушаване на правилата за тавана на заплатите. След приключването на проверката и налагането на санкции, сделката вече получи окончателно одобрение.

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За Леонард това е завръщане на мястото, където се превърна в легенда. Той прекара сезон 2018/19 в Торонто и изведе Раптърс до първата титла в историята на клуба. Крилото беше избрано за MVP на финалите, след като канадците победиха Голдън Стейт Уориърс.

След шампионския сезон Леонард напусна Торонто като свободен агент и премина в Лос Анджелис Клипърс, където прекара следващите седем сезона. Сега обаче 35-годишният баскетболист отново ще носи екипа на Раптърс.

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